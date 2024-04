Challengers | Zendaya condivide i divertenti video dietro le quinte del film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In onore dell'uscita nelle sale diha pubblicato online foto erealizzati durante le riprese deldiretto da Luca Guadagnino.ha regalato ai fan molte foto eche ha realizzato durante le riprese di, svelando così qualche divertente momento avvenuto sul set e uno sguardo alla preparazione fisica avvenuta per prepararsi a interpretare la campionessa di tennis al centro della trama. L'attrice, nel suo post pubblicato online, ha inoltre sottolineato di essere un po' nervosa perché si tratta di un progetto diverso da quelli che ha interpretato in passato. Uno sguardo alleSu Instagram,ha spiegato che tutte le parole di entusiasmo e ...