Cdp - colloca 1,5 miliardi bond in Us - domanda sfiora i 10

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Cdp ha chiuso ilmento sul mercato americano di una seconda emissione obbligazionaria in dollari da 1,5con un boom dellacon ordini per oltre 9,9pari a quasi 7 volte l'offerta. L'offerta dello 'Yankee' dedicata agli investitori istituzionali ha visto una partecipazione di quelli esteri per circa l'80% del totale. Circa il 55% sono statunitensi. La cedola annua lorda è pari a 5,875%; la scadenza di 5 anni. Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.