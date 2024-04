Cassazione - definitiva la condanna a 23 anni per Cospito

(Di mercoledì 24 aprile 2024) AGI -Sono definitive le condanne a 23nei confronti dell'anarchico Alfredoe a 17e 9 mesi nei confronti di Anna Beniamino. La sesta sezione penale della Corte diha infatti rigettato il ricorso presentato dalla procura generale della corte d'appello di Torino e, contestualmente, ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle difese: di fatto è stata dunque confermata la sentenza emessa dai giudici di secondo grado torinesi, di fronte ai quali la pubblica accusa aveva invece chiesto l'ergastolo per. La vicenda giudiziaria è relativa all'attentato alla ex caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, avvenuto nel 2006. "Le determinazioni della corte d'appello di Torino appaiono corrette", ha sostenuto il sostituto procuratore generale della ...

