Can Yaman e Francesca Chillemi in un nuovo progetto Tv dopo Viola come il Mare 2? Parla l’attore

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Can, l’affascinante Francesco Demir nella serie tvil2, ammette di voler tornare in tv con uninsieme a

Can Yaman e Francesca Chillemi tornano , in prima serata su Canale 5, con la sec onda stagione di Viola come il Mare : c’è la data. (comingsoon)

Viola Come il Mare 2 si mostra finalmente nel primo Promo televisivo. Francesca Chillemi e Can Yaman tornano rispettivamente nei panni della giornalista Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir in questa seconda stagione. Il breve video, divulgato dai canali Mediaset, ci mostra i due ... (optimagazine)

“Viola come il mare” , con Francesca Chillemi e Can Yaman in anteprima assoluta le prime tre puntate della nuova stagione Da domani, mercoledì 24 aprile, su Mediaset Infinity, per la prima volta e gratuitamente, saranno disponibili in anteprima assoluta le prime tre puntate della nuova stagione ... (361magazine)

Can yaman, fisico trasformato per le telecamere: ora nessuna lo riconosce | Non mangia più - Can yaman, il fisico del noto attore turco trasformato per le telecamere. Ora nessuno lo riconosce. Lui non ha intenzione di mangiare ...romait

Can yaman e francesca Chillemi, attesa finita: l’attore turco scatena i fan - Can yaman e francesca Chillemi tornano con Viola come il mare 2: l’annuncio dell’attore Da oggi sono disponibili per la visione le prime tre ...televisionando

Viola come il mare 2 con Can yaman e francesca Chillemi: le anticipazioni della quarta puntata - Cosa succederà nella quarta puntata di Viola come il mare 2 Gli spettatori dopo aver visto le prime tre puntate gratis in streaming su Mediaset Infinity ora si chiedono cosa accadrà quarta puntata de ...notizieweblive