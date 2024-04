Calcio Serie C - verdetti ormai delineati per le marchigiane

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A 90’ dal termine, il destino di Ancona, Fermana, Recanatese e Vis apparescontato. A un passo dalla salvezza i dorici, Fermana con un piede in D. Recanatese-Vis il Play-Out? 24 aprile 2024 – Come era prevedibile, l’ultimo turno è servito a far chiarezza sul destino delle nostre, anche se la matematica non ha ancora emesso idefinitivi. L’Ancona, con la netta vittoria di Pescara nel “Derby dell’Adriatico”, ha messo una seria ipoteca sulla propria salvezza,ad 1 solo punto, con la Recanatese, prima inseguitrice, ferma a 3 lunghezze di distanza. In una gara delicatissima, forse la più importante della stagione, gli uomini di Boscaglia, che sembra aver già dato la sterzata richiesta in poche settimane di lavoro, sono riusciti a portar via l’intera posta in palio. 3 punti pesantissimi, che ...