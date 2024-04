Buono acquisto per dipendenti | cos’è e dove può essere utilizzato?

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I buoniper(spesso indicati come buoni spesa) sono degli incentivi economici che un’azienda può utilizzare come interessante strumento di welfare aziendale ed employee engagement.Elargire questo tipo di benefit ai propriè per esempio un modo per aumentarne le motivazioni incentivandone la produttività. È altresì un mezzo grazie al quale si può aumentare la fidelizzazione del dipendente e conseguentemente può ancheun modo per ridurre il turnover aziendale, un problema non di poco conto per le imprese che nel caso di uscite si trovano ar sostenere costi per la formazione del nuovo personale.Si deve anche considerare che ilperprevede per le aziende benefici fiscali ...