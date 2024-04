(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il centrocampista dell'Arsenal è fidanzato da otto anni con una donna normalissima che secondo gli haters non corrisponde agli standard che dovrebbe avere un calciatore

«Vi dovete vergognare, sappiate che ridurre le persone al loro aspetto fisico contribuisce ai tantissimi disturbi alimentari delle ragazzine», commenta Cristina Fogazzi su Instagram dopo le accuse di vendere prodotti slimming per il corpo, ma di non essere snella (vanityfair)

Il body shaming lo conosce bene Spencer Barbosa, un’influencer candese con quasi 10 milioni di followers su TikTok e centinaia di migliaia di visualizzazioni. Non tutte le persone che guardano e commentano i filmati, però, sono favorevoli ai contenuti di Spencer, la quale ha ricevuto molte ... (ilfattoquotidiano)

body shaming in Premier. La moglie di Rice costretta ad eliminare tutte le foto - Rice è fidanzato da 8 anni con una donna normalissima che secondo gli haters non corrisponde agli standard che dovrebbe avere un calciatore ...golssip

Il body shaming non ferma Sheamus che riprende gli allenamenti intensi -VIDEO - Il Celtic Warrior risponde ai bulli sui social riprendendo i suoi allenamenti per se stesso e per la sua carriera ...worldwrestling

Sheamus risponde ai fan sul body shaming e rivela di essere tornato in anticipo - Dopo averne lette di cotte e di crude sul suo stato fisico, il Celtic Warrior risponde sui suoi social alle prese in giro dei fan ...worldwrestling