Bocce Davide Truzzi | posto d’onore a Soliera

(Di mercoledì 24 aprile 2024)(foto) secondo a. L’atleta della Sammartinese si è classificato alnel 40° Trofeo della Resistenza, gara nazionale individuale di categoria A, cadendo in finale con il toscano Niko Bassi (Pieve a Nevole), dopo aver superato in semifinale Luca Ricci (Giorgione Treviso), suo ex compagno alla Rubierese. Vittoria per Fausto Silingardi e Gianluca Agosti, invece, nella gara a coppie e riservata alle categorie B-C: dopo il successo su Franca Maschagni e Maurizio Lucchini (Parmeggiani Bologna), la coppia della Vicentini Correggio ha superato in finale Gaetano Antoniani e Gian Carlo Arlandini (Cavallino Modena). Cadelbosco. Seconda piazza per Ivo Miari e Piero Santini nel Bosco d’Oro, gara regionale a coppie A-B-C. Il duo della Canolese, dopo aver eliminato i padroni di ...