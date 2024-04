Bimbo ucciso dai pitbull a Eboli - anche la madre tra i 5 indagati

Tragedia a Campolongo: bimbo aggredito a morte dai pitbull In un devastante incidente a Campolongo (Salerno), un bambino di 13 mesi ha perso tragicamente la vita dopo essere stato morso da due pitbull. L’evento straziante si è verificato questa mattina, provocando onde d’urto in tutta la ... (pettegolezzicelebrita)

C’è anche la madre del piccolo Francesco Pio tra le cinque persone iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 13 mesi, aggredito e ucciso da due pitbull in una villetta della frazione Campolongo, nella periferia di Eboli , in provincia di Salerno. Come anticipato da alcuni ... (open.online)

Uccide il fratello e la cognata a colpi di pistola. La sorella di Massimo Pestrin, killer di Paese lo abbraccia in aula: «L'ho già perdonato» - «Io l’ho già perdonato, anche se per molti altri in famiglia è come se fosse ... l’incidente in moto e le tensioni esplose quando è mancata nostra madre, che era il collante della famiglia. Lui ha ...ilgazzettino

Maltrattavano madre e familiari, fratelli allontanati in Calabria - Maltrattavano da anni la madre e gli altri familiari, sino a quando la donna, esasperata per le continue violenze verbali e fisiche, ha trovato il coraggio di denunciare due figli 29enni ai ...zoom24

