Bellezza | a cosa serve e come si applica il primer per il viso

Modella ed influencer, Clizia Incorvaia ha svela to il suo segreto di bellezza . La forma fisica della fashion blogger è straordinaria. È una mamma amorevole e presente Clizia Incorvaia , la fashion blogger ed influencer nota ai telespettatori per la sua partecipazione ad alcuni dei programmi più ... (cityrumors)

Nel vasto panorama della skincare, i sieri rappresentano un elemento chiave per raggiungere una pelle radiosa e luminosa. La pratica del Serum Layering, che consiste nell’applicare diversi sieri in sequenza per massimizzarne i benefici, si rivela sempre più popolare tra gli amanti della bellezza. ... (diredonna)