Bancarotta fraudolenta e riciclaggio | due arresti e sequestro per oltre 1,5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Salerno, Napoli e Terni hanno dato esecuzione ad una “Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali” — emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale Procura — nei confronti di quattordici indagati, gravemente indiziati a vario titolo per i reati die Auto, con la quale sono stati disposti glidomiciliari nei confronti di due indagati, di cui uno residente in territorio iberico, nonché il1 per un valore complessivo di1,5di. Secondo la ricostruzione accusatoria, la società BUSHOP S.r.l., ...