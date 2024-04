Atalanta - Percassi | A De Ketelaere suggerirei di confermare la casa a Bergamo

Calciomercato Milan, Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato del riscatto di Charles De Ketelaere in occasione del match di Coppa Italia Nella scorsa estate di mercato Charles De Ketelaere ha lasciato il Milan per trasferirsi all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo la ... (dailymilan)