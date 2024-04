Atalanta-Fiorentina LIVE 1-0 | reazione dei toscani Con questo risultato si va ai supplementari

(Di mercoledì 24 aprile 2024)1-0 (1-0 per i viola all`andata) IL TABELLINO(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De...

In campo al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Fiorentina. Dopo l`1-0 dei toscani al Franchi, in palio stasera c`è il passaggio alla finale... (calciomercato)

live FV, atalanta-fiorentina 1-0: LA VIOLA REAGISCE MA NON SFONDA - 30' - Mezz'ora di gara raggiunta: gara sempre in equilibrio decisa dallo sfortunato episodio dell'8'... 26' - Crolla a terra Gonzalez in area atalantina, travolto da ...firenzeviola

live FV, atalanta-fiorentina 1-0: FASE CONCITATA DELLA PARTITA - 26' - Crolla a terra Gonzalez in area atalantina, travolto da Carnesecchi che in presa area ha dato una botta col ginocchio alla schiena del numero 10. Non sembrano essere però gli ...

Calciomercato Atalanta, Percassi si sbilancia sul futuro di De Ketelaere - Il calciomercato dell'Atalanta potrebbe regalare sorprese: le indicazioni di Percassi sul futuro di De Ketelaere ...calcioweb.eu