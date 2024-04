Architetto sannita ideatore dell’app a favore della mobilità delle persone con disabilità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasionequattordicesima Biennalecittà e degli urbanisti europei dal titolo “INCLUSIVE CITIES AND REGIONS” dell’European Council of Spatial Planners-Conseil Européen des Urbanistes (ETCP-CEU), organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, tenutasi presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, l’e consulente per l’accessibilità (includesign.it), Francesco Carbone, assieme alla sociologa e Presidente del Consiglio comunale di Telese Terme, Maria Venditti, ha presentato l’App per i PEBA (i Piani per l’EliminazioneBarriereniche) per consentire allecondi muoversi liberamente nelle aree urbane. I due sanniti, esponendo in lingua inglese, sono ...