Antonella Mansi confermata presidente del Centro di Firenze per la moda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 – Terzo mandato alla presidenza deldiper laItaliana per il triennio 2024.-2026 per, eletta oggi all’unanimità dall’Assemblea dei Soci del CFMI, l’associazione pubblico-privata che controlla, tra gli altri, Pitti Immagine ed EnteItalia, ed è tra i soci fondatori del Poli- triennio 2024-2026. Una riconferma attesa ma non scontata, nel segno della continuità e dei buoni risultati conseguiti durante il primo e secondo mandato di, che ora continua in questo impegno ma che dovrà fare i conti con una situazione socio e geopolitica a tinte scure sullo scenario mondiale del business del fashion (perché in questo inizio 2024 sono in ...