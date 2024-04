Anti-jammer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In tema di sicurezza domestica, un problema rilevante è senza dubbio quello delle interferenze, dato che i ladri hanno ormai sviluppato perfezionati sistemi per mettere fuori uso gli allarmi inserendosi sulle loro lunghezze d’onda mediante il, uno strumento utilizzato per disturbare le frequenze e per impedire ai dispositivi elettronici di ricevere oppure di trasmettere onde radio. Tali strumenti sono in grado di inviare onde radio della stessa frequenza dei sistemi d’allarme, rendendoli rapidamente inattivi. Scoprire se l’impiantofurto subisce interferenze non sempre è facile. Se il ladro utilizza une nasconde quindi le onde emesse dagli allarmi, la protezione viene azzerata e lo scassinatore ha via libera. Per scongiurare rischi di questo tipo è indispensabile ricorrere ad impicontenenti ...