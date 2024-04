Amy Winehouse - l'ultima immagine in un sacco rosso della polizia | 45 chili di talento e disperazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Amy che cantava il soul come una nera, Amy l'incanto, il, lo sgomento, Amy tossica, Amy bella, Amy sola, Amy con il seno gonfiato da pin up, Amy e i tatuaggi da pirata, Amy e l'eyeliner troppo scuro, Amy e la parrucca da bucaniera, Amy che perde quattro taglie pur di essere accettata dal pubblico e salire su un palco, Amy e l’amore ch...

Amy che cantava il soul come una nera, Amy l'incanto, il talento , lo sgomento, Amy tossica, Amy bella, Amy sola, Amy con il seno gonfiato da pin up, Amy e i tatuaggi da pirata, Amy e l'eyeliner troppo scuro, Amy e la parrucca da bucaniera, Amy che perde quattro taglie pur di essere accettata ... (milleunadonna)

L'apice fashion di Amy winehouse Quel vestito di Fendi, ora in mostra a Londra, che presto sarà battuto all'asta - Il mini dress nero goffrato con rouches creato da Karl Lagerfeld (e lievemente modificato dalla cantante) per l'apertura del negozio Fendi a Parigi andrà all'asta Music Icons, di Julien's Auctions, a ...vogue

Back to Black - Recensione: buio e luce di Amy winehouse - Entrare in empatia con la Amy winehouse di Back to Black è per questo facilissimo: anche quando la giovane donna sbaglia lo spettatore si sente legato a lei, non in virtù di essere una famosa cantante ...cinefacts

Back To Black celebra al meglio Amy winehouse artista, ma non va a fondo tra i tormenti che hanno reso unica la sua voce - L'occasione persa è stata non approfondire i legami dell'artista scomparsa per cercare di capirne in profondità i lati oscuri della sua anima ...ilfattoquotidiano