(Di mercoledì 24 aprile 2024) Multa da 10 milioni di euro ada parte dell’Antitrust per. Sul sito www..it, spiega una nota dell’autorità, per un’ampia selezione di prodotti, viene preimpostata l’opzione “acquisto” anziché “acquisto singolo”,così ladideie inducendo ia fare acquisti periodici di molti prodotti. La sanzione è stata applicata a due società del gruppo, le aziende lussemburghesiServices Europe eEU. Inoltre le due società garantiranno un risarcimento a favore deiche durante il 2023 si sono rivolti al Servizio ...

(Adnkronos) – L’Antitrust ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon , le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l. "Grazie all’attività istruttoria, l’Antitrust ha accertato che Amazon attua una pratica commerciale ... (periodicodaily)

Roma, 24 apr. (askanews) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon (le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe e Amazon EU) per pratiche commerciali scorrette. L’ Antitrust “ha accertato ... (ildenaro)

(Adnkronos) – L’Antitrust ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon , le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l. "Grazie all’attività istruttoria, l’Antitrust ha accertato che Amazon attua una pratica commerciale ... (webmagazine24)

amazon multata per pratica commerciale scorretta: preimpostava l’acquisto periodico “limitando la libertà di scelta dei consumatori” - L’Antitrust ha accertato che nella pagina web di amazon viene impostata in automatico l'opzione "acquisto periodico" anziché "acquisto singolo" ...ilfattoquotidiano

Multa da 10 milioni ad amazon per pratica commerciale scorretta - Dieci milioni di euro di multa per una presunta pratica commerciale scorretta messa in atto da amazon. Sono le conclusioni alle quali è giunta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ...it.benzinga

Questa chiavetta USB da 128GB costa meno di 10€! - Oggi, grazie a uno sconto amazon del 55% potete acquistarla per soli 8,90 ... Inoltre, la sua costruzione prevede un connettore USB protetto da un cappuccio robusto e una pratica asola che ne permette ...tomshw