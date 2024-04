Alle 21 c’è Atalanta-Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia stasera al Gewiss Stadium mette di fronte21 l’e la, due squadre che si stanno sottoponendo a un tour de force di otto partite in 25 giorni (e manca lo scontro diretto in campionato saltato per la morte di Joe Barone). I viola partono col vantaggio dell’1-0 nell’andata. Nell’fuori Holm e Toloi, Italiano recupera in extremis Belotti, Beltran, Buonaventura e Nico Gonzalez. La finale di Coppa Italia è in programma all’Olimpico il 15 maggio in gara secca.