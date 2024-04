Alla Limonaia di Villa Strozzi torna la Notte Blu | transizione digitale al centro dei dibattiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 24 aprile 2024 – Si parlerà die, in particolare, di come l’intelligenza artificiale influenzi il settore della creatività.il 4 maggiodi(via Pisana 77) laBlu, l'evento realizzato da Europe direct Firenze in occasione della Festa dell’Europa, che vede quest'anno la collaborazione di Lae Fiore sul vulcano. Laè un elemento chiave dello sviluppo economico: la commissione europea è impegnata su più fronti affinché cittadini, imprese e governi possano beneficiarne in modo completo e sicuro. In questo contesto, si legge in una nota, assume importanza strategica anche il lavoro di informazione e ...