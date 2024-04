Accusa un malore e viene portato in ospedale | Carlos Tevez ricoverato Le sue condizioni

Sono ore di apprensione per Carlos Tevez . L’ex attaccante argentino di Boca Juniors, Manchester City e Juventus, tra le altre, e attualmente allenatore dell’Independiente in Argentina, è stato ricoverato d’urgenza dopo aver accusato un malore improvviso con dolori al petto. Il 40enne Carlitos ha ... (thesocialpost)

(Adnkronos) – Carlos Tevez ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver accusato dolori al petto. L’ex attaccante della Juve, ora allenatore dell’Independiente in Argentina, 40 anni, ha trascorso la notte in una clinica di Buenos Aires in vista di altri esami a cui dovrà sottoporsi. In un ... (seriea24)