25 aprile e 1 maggio - al via i Pont - vacanze da miliardi di euro di fatturato

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Riscaldamenti accesi, fiori di ciliegi e meli gelati, nevischio.i di primavera? Eppure, sì, un po’ “raffreddati”, ma a guardare i numeri gli italiani non rinunciano a partire e a stravincere è l’Italia. 14 milioni in vacanza per il 25e il 1, con una spesa media pro-capite di 485e un giro d’affari di quasi 2di. Altre stime (dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg) parlano addirittura di 16 milioni di partenze per 5,5di. Numeri quindi non schiacciati dal rischio basse temperature, né dalla stangata che impone quest’anno una spesa del 10% superiore a quella vissuta nel 2023. Si parte quando, quanto e per dove? Secondo Federalberghi (indagine realizzata da Tecnè) 4,1 milioni ...