Weber - un ritorno coi fiocchi Di Uglietti il merito della rimonta

(Di martedì 23 aprile 2024) Briante(25 minuti, 4/6 da 2, 2/2 da 3, 1 rimbalzo, 1 recupero, 3 assist, 14 punti). Il riposo forzato per l’infortunio al ginocchio lo ha rigenerato. Gioca una buona partita specialmente in attacco dove non sbaglia praticamente nulla; chiude con la miglior valutazione biancorossa (18). Voto: 6,5. Langston GALLOWAY (30 minuti, 2/3 da 2, 1/7 da 3, 5/5 t.l., 3 rimbalzi, 2 perse, 5 assist, 12 punti). Osservato speciale dalla difesa bolognese. Sparacchia a salve dalla lunga distanza, ma riesce a mettersi a disposizione del team con 5 assist. Voto: 5,5. Mouhamed FAYE (16 minuti, 2/5 da 2, 1 rimbalzo, 4 punti). I lunghi delle V nere sono dei brutti clienti e Momo incappa nella classica partita storta. Capita. Voto: 5. Jamar SMITH (12 minuti, 1/2 da 2, 0/1 da 3, 2/2 t.l., 1 persa, 4 punti). Meno appariscente delle ultime uscite, toglie le castagne dal fuoco un paio ...