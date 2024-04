Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024)DEL 23 APRILEORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRIMI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SEMPRE VERSO IL CENTRO AUTO IN FILA SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI ALTRE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA POI SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA PER CHI è DIRETTO VERSO AL CAPITALE DA CASTELNO FINO A CASTEL DI DECIMA INFINE QUESTA SERA ALLE ORE 21:00 INCONTRO DI CALCIOJUVENTUS VALIDO PER LA SEMIFINALE DI RITORNO DI COPPA ITALIA PREDISPOSTA UNA DISCIPLINA DI VIABILITA MODIFICATA GIA’ DIVERSE ORE PRIMA DEL CALCIO ...