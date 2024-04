Venditti - Panariello e Masini live a Mont’Alfonso sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 23 aprile 2024) Antonello, Giorgioe Marcosi aggiungono alla line up del Festivallenel cuore delle Alpi Apuane Giorgioe Marcosono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia durante l’estate. La “strana coppia” sarà in scena mercoledì 7 agosto alla Fortezza didi Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), nell’ambito del festivalle. I biglietti – posti numerati a sedere, da 29,90 a 64,40 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei ...