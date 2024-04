Vangelo di oggi 23 Aprile 2024 | Gv 10,22-30 | Video commento

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di lunedì 22 Aprile 2024, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi:“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato”. “Come noi sappiamo distinguere una lingua dall’altra, possiamo anche distinguere la voce ... Leggi tutto L'articolo Vangelo di oggi 22 Aprile 2024: Gv 10,1-10 | Video commento proviene da ... (lalucedimaria)

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di domenica 21 Aprile 2024, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi: “Il buon pastore offre la vita per le pecore”. “Lui ci conosce come nessun altro. Solo Lui sa che cosa c’è nel nostro ... Leggi tutto L'articolo Vangelo di oggi 21 Aprile 2024: Gv 10,11-18 | Video commento proviene da La Luce di Maria. (lalucedimaria)

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di sabato 20 Aprile 2024, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. “Questa rivelazione rimaneva per loro incomprensibile, perché la intendevano in senso materiale, mentre in ... Leggi tutto L'articolo Vangelo di oggi 20 Aprile 2024: Gv 6,60-69 | Video commento ... (lalucedimaria)

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di venerdì 19 Aprile 2024, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi: “La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda”. “Carne e sangue nel linguaggio biblico esprimono l’umanità concreta. La gente ... Leggi tutto L'articolo Vangelo di oggi 19 Aprile 2024: Gv 6,52-59 | Video commento proviene da La Luce di Maria. (lalucedimaria)

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di giovedì 18 Aprile 2024, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi:“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. “Queste parole del Signore risvegliano in noi ... Leggi tutto L'articolo Vangelo di oggi 18 Aprile 2024: Gv 6,44-51 | Video commento proviene da La Luce di Maria. (lalucedimaria)