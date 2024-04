Uomini e Donne - dopo le clamorose anticipazioni di ieri ecco la sarcastica reazione di Pierpaolo Siano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 23 aprile 2024) Si avvicina anche la fine di questa stagione die tutti i percorsi iniziati si avviano ad un epilogo, tra dubbi e incertezze. È questo soprattutto il caso del trono di Ida Platano, che in questi mesi ha vissuto momenti ricchi di alti e bassi. Nelle ultime settimane, in particolare, la tronista ha attraverso una forte crisi, a causa del comportamento dei suoi due corteggiatori, Mario Cusitore e, esprimendo anche la volontà di abbandonare il trono senza portare a termine il percorso. L’incontro con Mario e soprattutto con, che si era presentato a Brescia nel suo salone da parrucchiera, però, avevano spinto Ida a tornare sui suoi passi e a decidere di dare ai suoi corteggiatori una seconda possibilità per dimostrarle il loro interesse nei suoi confronti. Gli ...