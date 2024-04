Torna l’inverno e si possono riaccendere i termosifoni | ecco dove è possibile per evitare multe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) Il ritorno al freddo e al maltempo alla fine di questo aprile 2024 ha letteralmente spiazzato l'Italia. Le temperature sono scese nuovamente sotto i 10 gradi centigradi e, specialmente al Nord, le amministrazioni locali hanno deciso di prorogare il periodo di accensione dei riscaldamenti per garantire comfort e sicurezza ai cittadini. In risposta al freddo inaspettato, varie città italiane hanno prorogato la stagione di riscaldamento oltre le date usuali. Questa misura eccezionale permetterà aidi restare attivi fino alla fine del mese di aprile, assicurando che nessuno debba soffrire il freddo inaspettato durante il ponte festivo del 25 aprile e del 1° maggio.