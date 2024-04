Tim di slancio in Borsa - +3% nel giorno dell' assemblea

Tim di slancio in Borsa . Il titolo chiude in rialzo del 5,9% a 0,29 euro. A dare slancio Bofa che ha alzato, a valle della trimestrale, la raccomandazione da 'neutral' a 'buy'. (quotidiano)

20.41 E non ce la fa Harutyunyan! All'armeno rimane un solo tentativo a disposizione per provare a portarsi a casa il metallo più pregiato. 20.40 Per l'oro ora sarà una sfida tutta tra Oscar Reyes e Rafik Harutyunyan. Adesso è il momento dell'armeno, 188 kg l'asticella da superare. 20.40 Nulla da fare per il polacco Beben, il quale chiude la sua gara con un totale di 333 kg. 20.38 GOOD LIFTTT! Senza ...