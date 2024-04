Telefonata beffa a Meloni dei comici russi - via da palazzo Chigi anche la responsabile dei dossier africani

(Di martedì 23 aprile 2024) Quellaal presidente della Commissione dell’Unione Africana dietro cui si celavano duenon è mai andata giù a Giorgia. Dopo il consigliere diplomatico Francesco Maria Talò che fu costretto a dimettersi, ora la presidente del Consiglio ha deciso di allontanarela consiglieradei, Lucia Pasqualini, dall’ufficio diplomatico di. Fu lei a gestire il fascicolo delladel 18 settembre scorso del finto Moussa Faki che portòa una gaffe diplomatica ammettendo che in Europa c’era “stzza” sulla guerra in Ucraina e si doveva cercare una via per far finire il conflitto. Dopo le ...

Commessa si ammala di tumore e viene licenziata, poi fa causa e ritrova il posto: la vittoria di Laura - Due operazioni al seno, oltre tre mesi di chemioterapia all’ospedale di Terni e una maledetta recidiva, comparsa dopo poco tempo, che l’ha costretta ad un’altra snervante ...ilmessaggero

Fiorello e Amadeus, un futuro in bilico tra Rai e Discovery - ANSA «Ama se ne è andato e non ritorna più», canterebbe Laura Pausini alla notizia dell’addio di Amadeus alla Rai. Il giorno dopo la notizia choc, sì fa per dire, che in un amen… Leggi ...informazione

Cosa farà Fiorello Per la Rai la sua assenza sarebbe una beffa. «Le lusinghe di Meloni A Giorgia le è partita la Telefonata...» - Sarebbe un colpo duro da parare per i vertici di viale Mazzini se alla presentazione dei prossimi palinsesti non ci fosse il suo nome ...corriere