Supercoppa spagnola | bloccato il conto dell’impresa di Piqué

(Di martedì 23 aprile 2024) Continua il caso sullagiocata in Arabia Saudita. La giudice istruttrice del tribunale di Majadahonda, a Madrid, ha ordinato di bloccare ilbancario della ‘Kosmos’, impresa dell’ex calciatore Gerard. La giudice motiva il provvedimento con la necessità che la Kosmos non disponga della commissione di 3 milioni di euro che percepisce per ognuna delle edizioni dinazionale in Arabia, come pattuito con Luis Rubiales e la società saudita Sela Company Sport. SportFace.