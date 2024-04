Studenti pro-Palestina irrompono alla conferenza a Torino dopo i ministri | ragazza portata via con la forza

“Faccetta nera” cantata in una scuola media di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. È l’incredibile episodio avvenuto all’istituto “Don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino, dove un prof essore di educazione musica le ha chiesto ai suoi alunni di ...

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Una poesia in dialetto molisano, una storia illustrata in dialetto villettese e una canzone in dialetto lizzanese sono le tre composizioni vincitrici della nona edizione del concorso letterario ...