Stadio a Bagnoli - De Laurentiis dal ministro Fitto col sindaco Al via i lavori in Curva B Repubblica

De Laurentiis incontrerà il ministro Fitto e il sindaco Manfredi per valutare la costruzione di un nuovo stadio e centro sportivo nell’area di Bagnoli a Napoli. Importanti sviluppi per il futuro del Napoli sul fronte delle strutture. Secondo quanto riportato da Il Mattino, è in programma un summit di primaria importanza tra il presidente Aurelio De Laurentiis , il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il ministro Raffaele Fitto . Oggetto: nuovo ... (napolipiu)

In casa Napoli sono ancora accese le questioni relative al nuovo stadio e al nuovo centro sportivo: martedì potrebbero arrivare novità. La stagione del Napoli è da dimenticare. Aurelio De Laurentiis ha sbagliato ogni possibile decisione, ma non è l’unico colpevole di un’annata indegna da parte degli azzurri. Cambiare per tre volte allenatore in una stagione e non trovare una svolta significa che anche la squadra ha “tirato i remi in barca” e ... (spazionapoli)