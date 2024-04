Sheamus | L’IC Title? È la mia priorità - è l’unica cintura che mi manca

(Di martedì 23 aprile 2024)è tornato in azione la scorsa settimana dopo un lungo stop per infortunio. Molti fan hanno ironizzato sui social circa la forma fisica dell’irlandese, il quale non ha gradito e ha risposto per le rime. Ieri notte a Raw ci si è messo di mezzo pure Drew McIntyre. I due hanno avuto un confronto sul ring, con lo scozzese che ha usato parole evidenziando come, in questi mesi,si sia dedicato a mangiare hamburger. I due, però, sembrano essere ancora amici, conche ha poi sconfitto sul ring Shinsuke Nakamura. Durante Raw Talk il Celtic Warrior ha chiarito i suoi obiettivi. Occhi sulDurante Raw Talk,ha chiarito i suoi obiettivi dopo aver smaltito un infortunio che lo ha portato anche a pensare di ritirarsi dall’azione. Ecco le sue parole: ...

Uno dei grandi assenti dell’ultima WrestleMania, ma non solo, possiamo dire degli ultimi mesi, è stato sicuramente Sheamus, lontano dalle scene dal 19 agosto, dove in quell’episodio di SmackDown affrontò e perse contro Edge, per la cronaca quello fu l’ultimo match della Rated R Superstar in WWE. Da quel momento l’irlandese non si è più visto per via di problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per ben quasi 8 mesi. Finalmente Sheamus! ... (zonawrestling)

Come annunciato dalla WWE nei giorni scorsi, Sheamus è torna to in azione nel corso della puntata di Monday Night Raw di ieri notte dopo una lunga assenza . Era assente da mesi e non lottava dallo scorso mese di agosto quando venne sconfitto da Edge, in quello che fu l’ultimo match della Rated R Superstar in WWE. Il Celtic Warrior è torna to carico e pronto a riprendersi il suo spazio e a farne le spese è stato Ivar. torna “Written In My ... (zonawrestling)

Sheamus è tornato in azione nel corso dell’episodio di Raw di lunedì scorso dopo molti mesi di assenza per infortunio. A far discutere, però, è stata soprattutto la sua forma fisica che parsa non ancora al top. Insomma Sheamus è tornato con qualche chilo in più e sui social sono arrivati commenti poco graditi. L’irlandese ora si sta allena ndo in palestra e ha voluto lancia re una frecciatina ai critici. Sheamus si allena Dopo il ... (zonawrestling)

WWE RAW Results: Huge reunion; new champion crowned; top star attacks tag partner - Jey Uso kicked off RAW and said he needed to beat Damian Priest at Backlash to become the new World Heavyweight Champion. Damian came out and said that Jey's new image suits him and brought up the ...msn

WWE Raw Free Live Stream Results: Two Huge Title Matches, Major Return Set - Two huge title matches and a big return are set for the April 22, 2024 episode of WWE Raw. The final episode of Monday Night Raw before the WWE Draft 2024 is here.si

WWE Raw live results: Battle royal for vacant Women's World title - Plus, Gunther appears for the first time since losing the Intercontinental Championship to Sami Zayn at WrestleMania 40. Our live coverage starts at 8 p.m Eastern time.f4wonline