Serie B - gli squalificati dopo la 34ª giornata | assenze pesanti in zona salvezza

Dopo tanta attesa è arrivata su Netflix la nuova serie italiana Briganti . Si tratta di un western -crime di 6 episodi che sembra avere tutte le carte in regola per stupire il pubblico non solo italiano ma anche internazionale. Prodotta da Fabula Pictures insieme a Los Hermanos s.r.l. e scritta... (today)

Sono 10 i calciatori che salteranno il prossimo turno: emergenza per Milan e Roma Si è chiuso ieri con il derby di Milano il 33esimo turno di Serie A, che ha visto l'Inter vincere aritmeticamente lo Scudetto con cinque turni di anticipo. Ora per i fantallenatori è già tempo di pensare alle sfide in programma […] (sbircialanotizia)

Masters of the Air, una Serie dalla sforzo produttivo notevole che coinvolge non solo gli appassionati di aeronautica militare - La cronaca delle battaglie aeree sul fronte Occidentale della Seconda Guerra Mondiale: una prospettiva abbastanza inedita sul conflitto. Su Apple TV+.mymovies

Genoa, Blazquez: “Siamo ambiziosi, entro due anni in Europa” - L'ad del Genoa, Andres Blazquez ha raccontato al podcast inglese "The Debrief" qual è la situazione del Genoa e quali sono gli obiettivi per il futuro ...ilsecoloxix

Pagina 0 | Zola, la Juve e la Next Gen: il paragone con Yildiz e la convinzione su Soulé - Intervista all'ex fantasista del Chelsea e della Nazionale, attuale vice presidente della Lega Pro: "In Serie C i ragazzi si possono confrontare contro avversari assatanati giocando gare in cui i punt ...tuttosport