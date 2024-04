Se sei nat? negli Anni ‘80 nei video ti si riconosce dalla Millennial Pause

Nella quinta puntata del reality show la naufraga è stata la meno votata dal pubblico ed ha abbandonato Playa Espinada. Nella puntata del 22 aprile de L'Isola dei famosi 2024, Maité Yanes è stata eliminata attraverso il televoto, avendo ricevuto la percentuale più bassa di voti rispetto agli altri naufraghi nominati. Nel frattempo, Pietro trascorrerà tre giorni da solo su un'Isola per ottenere una ricompensa per sé e per il gruppo. L'episodio è ... (movieplayer)

I protagonisti sono tanti, ma la vittoria dello Scudetto dell’Inter ne ha uno anche in panchina. Ed è bello forte. Simone Inzaghi alza per la prima volta il titolo di Campione d’Italia e lo fa con una maturità e una consapevolezza che non hanno toccato solo la squadra, ma anche lui. Una crescita in campo e fuori, a partire dalle conferenze stampa dove, a poco a poco, l’ex Lazio non ha potuto e soprattutto voluto nascondersi. Leggere per ... (ilfattoquotidiano)