Roma - hotel Barberini evacuato per esalazioni nocive | 8 intossicati

(Di martedì 23 aprile 2024) Possibilitossiche. Per questa ragione è statol'in via Rasella 3, nel pieno centro di. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere colpa del cloro della Spa al piano inferiore dell'albergo. Al momento sono 8 le persone intossicate. Cinque di queste (di cui due in codice rosso) sono state trasportate in ospedale, mentre 3, con sintomi lievi, hanno rifiutato di andare al pronto soccorso. Nessuno di loro sembra in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale hanno messo in sicurezza l'area e la viabilità della zona: chiusi un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella.

