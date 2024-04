Ripensare il modo in cui conviviamo con gli incendi

(Di martedì 23 aprile 2024) Un nuovo approccio alla gestione degliIl redattore capo Nancy Shute ha sollevato l’importante questione di . La proposta si concentra sulla collaborazione con le comunità locali e indigene per sviluppare strategie di gestione più efficaci. Collaborazione con le comunità locali Coinvolgere attivamente le comunità locali nella gestione deglipuò portare a soluzioni più sostenibili e adattate al territorio. Il coinvolgimento diretto delle persone che vivono sul territorio può portare a una maggiore consapevolezza e partecipazione. Valorizzare le conoscenze indigene Le popolazioni indigene spesso possiedono una conoscenza tradizionale approfondita dell’ambiente L'articolo proviene da News Nosh.

La ricerca: clima tossico in azienda per 8 lavoratori su 10 - di Rita Maria Stanca Clima tossico e dinamiche nocive in azienda influiscono sulla salute mentale ed il benessere di oltre 8 lavoratori su 10. E solo al 47% dei dipendenti sono garantite pari opportun ...nuvola.corriere

Il ritorno dei voti alla primaria, la semplificazione non aiuta - Dopo una lunga sperimentazione, che è costata un grande lavoro e la formazione di 50mila insegnanti, la riforma Valditara cancella i giudizi descrittivi che puntavano a dare valore al processo di appr ...editorialedomani

Mobilità cittadina e salute Basta alla sosta sui marciapiedi - Ripensare il modo di muoversi all’interno di una città e non solo per il rispetto dell’ambiente, ma, prima di tutto, per tutelare la salute di chi ci vive. Incontro di grande attualità quello ...laprovinciapavese.gelocal