Rifugi di eleganza e relax in puro stile Fassi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 aprile 2024) In questi mesi siamo volati due volte in Marocco per raccontare parti di vita, cultura, cibo, ospitalità, di questo Paese tremendamente affascinante e diverso. Quello che abbiamo visto e provato personalmente ci ha trasmetto emozioni differenti, tra una Marrakech sulla cresta dell’onda di un turismo particolarmente glamour, con un gusto che strizza l’occhio al design contemporaneo e internazionale, e una Fès decisamente più ruvida e ancora priva di grande struttura. La sua Medina infatti – che compresa della sua parte più moderna raggiunge e supera il milione di abitanti – è molto meno caotica e compressa rispetto a quella di Marrakech. Passeggiando, si nota come sia stata di recente ripulita e ristrutturata (seguendo regole architettoniche e schemi stilistici che avevamo già notato nel souq e nella Medina di Marrakech), e come resti graziosa nei suoi mille negozi di terracotta, ...