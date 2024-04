Quando la musica diventa vendetta Non soloTaylor Swift | tutte le canzoni contro gli ex

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 – Nella storia della, gli ex fidanzati hanno spesso ispiratopiene di emozioni, rabbia e verità scomode. Taylordove canta nel suo ultimo album “Io sono un’Aston Martin che hai guidato dritto nel fosso”l’ex Fernando Alonso è solo un esempio. Da Shakira ad Ariana Grande la, dopo una storia finita male, è spesso servita pungente e in rima.la ferita continua a far male mettere intradimenti, bugie e questioni personali sembra andare di moda tra le pop star. Nel mondo dellainfatti, in tanti ci sono passati, da Justin Timberlake ad Alanis Morissette, a Selena Gomez: cantare a piena voce i sentimenti più scomodi e sfogarsi davanti a milioni di fan sembra avere un forte potere ...