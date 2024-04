Piazza Tevere a filo d’acqua per ripensare il fiume della Città eterna

(Di martedì 23 aprile 2024) Quante volte siamo passati lungo gli argini delcommentando lo stato di abbandono e degrado a cui è stato lasciato il? E quante volte abbiamo immaginato una, uno spazio pubblico riqualificato in ottica green e creativa in grado diil simbolo principale, dal degrado alla rinascita deldi Roma L’associazioneterno, presieduta da Rosario Pavia, e Fontana più stella dell’architetto Flaminia Bonifaci hanno concretamente ripensato all’area fluviale sotto Ponte Sisto in corrispondenza del murales di Kentridge e sono i promotori dell’iniziativa “...

Tevere terno e Fontana più Stella presentano Piazza Tevere a Filo d’Acqua Arte e Sostenibilità per ripensare il fiume della città Eterna l’11 maggio , i muraglioni lungo gli argini di Ponte Sisto si fanno grande schermo per il lavoro site - specific dell’artista Iginio De Luca con Giorgio de Finis, Andreco, Sabrina Vedovotto, Pietro Gaglianò, Raffaella Bullo, Claudia Pecoraro, Saverio Teruzzi, Adriano Labucci, Nicolas Martino, Giulia Ghia e ... (romadailynews)

Seconda: la rivelazione Borgorose sale al quarto posto, Velinia festeggia la salvezza. I commenti - RIETI - Un ventiquattresimo turno di campionato scoppiettante in Seconda categoria. Nel girone C, bene la capolista Montopoli che batte anche Poggio Bustone. Lo Sporting Corvaro si prende il secondo..ilmessaggero

Europei di Atletica, il 9 giugno la ‘Roma 10K’ aperta a tutti i runner - Partenza dai Fori Imperiali dopo la mezza maratona dei campioni. Aperte le iscrizioni per la gara di 10 km competitiva e non competitiva. In omaggio ai partecipanti un biglietto per lo Stadio Olimpico ...corrieredellosport

25 aprile a Todi: le iniziative di ANPI e Comune - La sezione A.N.P.I. Todi e il Comune di Todi celebrano il 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una giornata di eventi ...iltamtam