Perché TikTok rischia il ban negli Stati Uniti di nuovo

Secondo la Commissione la nuova applicazione di TikTok causa dipendenza come le sigarette, specie per i minori. Per questo Bruxelles vuole vederci chiaro (wired)

Mettiamo in chiaro una cosa: nell’ecosistema digitale – ma ormai sempre di più anche nella vita – nulla viene “regalato” o “concesso” senza una apparente ragione. Per questo bisogna sempre stare molto attenti a considerare una mossa come l’introduzione di TikTok Lite e della funzionalità che permette agli utenti di ottenere del denaro sulla base della loro navigazione in app e sul tempo trascorso per saltare da un video all’altro nei Per Te. ... (giornalettismo)