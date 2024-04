Per la prima volta a Formello - lo strepitoso Imperial Royal Circus

prima sfida domenica 5 maggio . Partirà con un giorno di ritardo la scalata playoff della Fortitudo . La formazione di Attilio Caja non inizierà sabato 4 la corsa verso la serie A, ma lo farà il giorno successivo. La serie dei quarti di finale con Treviglio prenderà il via domenica 5 visto che il PalaDozza, per la data del 4 (e del 3) è stato già prenotato per lo spettacolo teatrale di Andrea Pucci. Si parte il 5 con l’accordo già ... (sport.quotidiano)

Simone Inzaghi ha costruito un'Inter quasi perfetta capace di unire gioco, continuità e risultati. Il tecnico piacentino ora è nell'elite dei grandi allenatori ma fino ad un anno fa in molti non la pensavano così (ilgiornale)

Hades II: Aperte le Iscrizioni per il Test Tecnico Prima del Lancio in Accesso Anticipato Supergiant Games ha annunciato il suo primo progetto sequel nel tardo 2022, presentando Hades II come il suo prossimo gioco attualmente in sviluppo. I piani di Lancio originali del 2023 sono stati posticipati poiché lo studio desiderava più contenuti per il suo debutto in Accesso … Continua a leggere? (windows8.myblog)