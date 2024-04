Pavard MVP nell’appuntamento con la storia | impeccabile in Milan-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) Benjaminè tra i migliori in campo di(1-2), derby che consegna il ventesimo scudetto ai nerazzurri. Nella partita più importante della stagione, il francese alza il livello e risulta decisivo nella vittoria finale. NATO PER QUESTO – In estate molti tifosi dell’storcevano il naso per l’acquisto di Benjamin. Ritenendo che la cifra spesa per lui (30 milioni di euro) sarebbe stata più indicata per un attaccante. E invece Simone Inzaghi riteneva fondamentale rinforzare il reparto difensivo, e anche stavolta ha avuto ragione lui.è un difensore di livello europeo, che in sfide comedi ieri sera (qui gli highlights) fa valere tutto il suo status. SMOKING BIANCO – A differenza di altre partite, in ...