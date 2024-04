(Di martedì 23 aprile 2024) Il2023 cresce, ancora, a causa di una revisione al rialzo per i costi dele arriva al 7,4 per cento, rendendo sempre più verosimile la procedura d’infrazione Ue e gettando ombre sullo scenario indicato nel Def e le misure che intende realizzare il governo. Per il ministro dell’Economia Giancarlola modifica delnon incide in nessun modo sul Def, che già incorpora il cambiamento nel debito, ma potrebbe portare a una procedura Ue pereccessivo a carico dell’Italia. In questo caso, per il titolare dell’Economia italiana, l’aggiustamento sarebbe “pienamente alla portata” del Paese. La crescita delIl2023 da incentivi edilizi è stato ...

Pasticcio di Giorgetti sul Superbonus: il deficit italiano sale al 7,4% - Cresce il deficit italiano relativo al 2023, ora è al 7,4%, a causa dei costi del Superbonus: per Giorgetti la modifica non incide sul Def.quifinanza

Case Green, via libero definitivo: ecco cosa cambia. Hanno votato contro solo Ungheria e Italia, che punta sul condono edilizio di Salvini - Europa e Italia in direzioni opposte: mentre l’ Unione europea adotta la nuova direttiva Case Green con l’obiettivo di arrivare a zero emissioni entro il 2050 per il parco immobiliare, sul fronte edil ...ilfattoquotidiano

Giorgetti: Molti Paesi non vogliono replicare esperienza Next Generation Ue - (Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024 "Quello che è abbastanza chiaro, e colgo l'occasione per dirlo, è che dietro al no alla proroga al 2026 c'è la volontà di moltissimi Paesi di evitare di replicare ...affaritaliani