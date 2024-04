Pallanuoto - Champions League 2024 | dominio Barcelonet - AN Brescia sconfitto 12-5 in casa

(Di martedì 23 aprile 2024) La corsa per i playoff è già chiusa, per l’ANdiventa una formalità giocare le ultime partite della fase di qualificazione delladial maschile. Nella quarta giornata alla Mompiano i vincitori della Coppa Italia vanno in difficoltà fin da subito con ila che domina in lungo e in largo, imponendosi per 12-5 sulla squadra di Sandro Bovo. Male, molto male l’attacco, in difficoltà la difesa contro gli iberici guidati da Munarriz (quattro reti per il talento spagnolo).A 5-12 (2-3, 1-4, 0-2, 2-3): Tesanovic, Del Basso, Dolce, F. Faraglia, D. Lazic, T. Gianazza 2, Renzuto 1, Guerrato, Alesiani, Manzi, Irving 1, Balzarini 1, Massenza Milani. All. ...

Vittoria ai rigori per la Pro Recco nel terzo turno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di Pallanuoto maschile: i liguri passa no in casa dei serbi del Novi Beograd per 14-15 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari. I campioni ...

La Final Four della Champions League 2023-2024 di Pallanuoto femminile ha visto andare in scena quest’oggi a Barcellona, in Spagna, le semifinali, che hanno decretato le due formazioni che domani andranno a contendersi la maggiore competizione ...

La compagine catalana del l’Astralpool Sabadell vince la Champions League 2023-2024 di Pallanuoto femminile : la Final Four disputata a Barcellona, in Spagna, assegna alla compagine iberica la maggiore competizione europea per squadre di club. Nella ...

