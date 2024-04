Olimpiadi Parigi 2024 - Gregorio Paltrinieri sulla scelta del portabandiera | Non c’è invidia o risentimento

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza di tutti i Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente ... (oasport)

ANCONA Un altro pezzo di storia azzurra e marchigiana. Gianmarco Tamberi sarà il portabandiera dell'Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 che inizieranno venerdì 26 luglio... (corriereadriatico)

La schermitrice Arianna Errigo è stata scelta, insieme con il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, per rappresentare l’Italia come portabandiera alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Un vero e proprio idolo, la Errigo, tanto celebre per una parte del Paese quanto quasi sconosciuta per l’altra. Scopriamo allora chi è, tra vita privata e carriera. Chi è Arianna Errigo Il 13 giugno, alle ore 11.00 al Quirinale, Arianna Errigo riceverà il ... (dilei)

Arianna Errigo è stata scelta come portabandiera (in coppia con Gianmarco Tamberi) dell’Italia nella cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La fiorettista brianzola vanta in bacheca tre medaglie a cinque cerchi (1 argento individuale a Londra 2012, oltre ad 1 oro ed 1 bronzo a squadre) e 10 titoli mondiali, di cui due individuali (2013-2014) e otto a squadre. “Un’emozione unica. Un onore infinito. Sono orgogliosa e quasi ... (oasport)

Le Olimpiadi di Parigi si stanno avvicinando, e finalmente sono stati svelati i nomi dei due portabandiera dell'Italia: si tratta di Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, che sfileranno davanti a tutti con la nostra bandiera in occasione della cerimonia di apertura lungo la Senna del prossimo 26 luglio. Come ipotizzato da tempo, in base alle nuove direttive del CIO (il Comitato Olimpico Internazionale) per il rispetto della parità di genere, il ... (gqitalia)