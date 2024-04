Nordio sul 25 aprile | Festeggiamo la Liberazione - ma il codice penale è quello fascista

Un procura tore della Repubblica si rivolge al Csm contro un giornale, sostenendo che “qui siamo andati oltre, alla delegittimazione, per questo ho formulato specifica richiesta al Csm per la tutela dell’ufficio, del suo prestigio ed indipendenza, e ...

Bologna, 8 aprile 2024 – “Esiste un principio di proporzionalità: se una manifestazione è violenta, la polizia è addestrata a rispondere con i mezzi adeguati, come taser, spray, idranti. Non sono più tollerabili scontri in cui cinquanta agenti ...