Nasce la nuova Audiradio - Antonio Martusciello è il nuovo presidente

(Di martedì 23 aprile 2024) Il JIC del comparto radiofonico vede come soci fondatori Lorenzo Suraci per Editori Radiofonici Associati (ERA, ex TER), Stefano Spadini per Assap Servizi/UNA eper Utenti Pubblicità Associati. È stato raggiunto finalmente l'obiettivo per cui si lavorava dal 2011. Oggi il comparto delle radio conosce una svolta storica: abbandona finalmente la struttura di MOC (Media Owner Contract) – ormai totalmente inadeguata dinanzi al processo di convergenza multimediale favorito dalla digitalizzazione dell'intera filiera dei contenuti – per approdare al tanto agognato JIC (Joint Industry Committee), composto da editori (ERA, ex TER) e rappresentanti del mercato (UPA e UNA). Un risultato ottenuto attraverso l'impegno delle varie componenti del mercato e di Agcom, che ha sempre incentivato il - non più procrastinabile - passaggio al modello ...