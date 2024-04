Napoli - Osimhen | Prima delle partite dico le mie preghier - sono molto credente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) Victor, in un’intervista con la piattaforma digitale sullo sport Betsson.Sport, pubblicata su Youtube dal club azzurro, parla di se stesso alla fine di una stagione amara per il, probabilmente la sua ultima in maglia azzurra: “Io mi definisco determinato, penso di essere quel tipo di persona che non si arrende mai, in qualsiasi circostanza mi trovo. Cerco sempre di impegnarmi al massimo per raggiungere quello che miprefissato”. Sui tifosi del: “straordinari, quando devo cercare una parola per descriverli resto senza parole perchéassolutamente travolgenti. E’ elettrizzante, una città così grande che prende il calcio così seriamente e il modo in cui i tifosi supportano la squadra è veramente da non credere. Per me è una sensazione fantastica, a ...